Tricolore Formula Challenge 2024: si parte dal ‘Magna Grecia’

Si prepara a riaccendere i motori il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport: il primo appuntamento del calendario 2024 si disputerà il prossimo 10 marzo, sul tracciato pugliese Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, con l’ottava edizione del FC “Magna Grecia”, gara organizzata dall’ASD La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport.

E’ una “prima” molto attesa perché si distribuiranno di nuovo le carte di una partita che lo scorso anno è stata più che mai avvincente e che – lo ricordiamo – si è conclusa con la straordinaria impresa del pilota di Fasano Donato Argese, laureatosi campione italiano alla sua stagione di debutto all’assalto del tricolore, al volante del prototipo Radical SR4 preparato dai fratelli D’Amico con i colori della Fasano Corse.

Sul “podio” tricolore 2023, il salentino Emanuele Losito (Motorsport Scorrano), su Peugeot 106 16v Racing Start Plus, e Lorenzo Mansueto (Apulia Corse), con un Kartcross Yakar 600.

Prototipi, kartcross, silhouette, bicilindriche, vetture Rally, Racing Start e storiche, in questa specialità concorrono quasi tutte le categorie del motorsport che scendono in gara, diretta dal lucano Carmine Capezzera, per un confronto sia di classe e di gruppo che ai fini di una classifica assoluta, rendono la bagarre vivace sia dal punto di vista sportivo che dello spettacolo.

Lungo i 1350 mt del singolare tracciato jonico, caratterizzato da un percorso tecnico, con un tratto tortuoso ed uno veloce, e con la particolarità di una pendenza altimetrica che esalta la sfida tra piloti e macchine, la scorsa edizione è stata dominata dal fasanese Donato Argese, davanti ai campani Romeo Cioffi (scuderia Vesuvio) su Radical Prosport e Pietro Giordano (Tramonti Corse) su Radical SR4 Suzuki.

Le iscrizioni al “Magna Grecia”, valevole anche come prova di apertura del 2° “Trofeo dello Jonio”, sono ufficialmente aperte fino alle ore 24 di mercoledì 6 marzo. Per informazioni è possibile chiamare il numero telefonico 3662064526 o visitare la pagina Facebook Pista Fanelli.

