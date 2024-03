Tredicenne aggredita a Bari vecchia da baby gang

BARI – Presa per i capelli e poi ancora schiaffi, pugni e calci. Il tutto senza un valido motivo. Tredicenne barese vittima di una baby gang di sole ragazze ieri sera in piazza Mercantile a Bari. Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina stava prendendo un gelato al bar quando per motivi in fase di accertamento, sarebbe stata avvicinata dal gruppetto di coetanee – tra i 12 e i 17 anni – e picchiata selvaggiamente. Ferito anche un suo amico. Nella piazza centrale della città vecchia, a ridosso della Colonna Infame, sono quindi intervenute cinque pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza per soccorrere i ragazzi: alle 13enne è stato spaccato un dente. I genitori hanno denunciato quanto accaduto alle autorità

