Tragico incidente a Bali: materano muore durante un selfie

Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni originario di Matera ma residente a Pisa, è morto mentre si scattava un selfie con la fidanzata Ilaria Biagi, di Torino. Il dramma è avvenuto nella zona delle cascate di Gajah Mas, nel distretto di Baturiti, sull’isola di Bali (Indonesia).

Zicari e la sua compagna erano in vacanza quando, durante una foto ricordo, si sono appoggiati a una ringhiera che ha ceduto, facendoli precipitare per 25 metri. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno. La donna è rimasta incosciente per circa un’ora e, una volta ripresa, ha scoperto la morte del compagno, lanciando immediatamente l’allarme.

