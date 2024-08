Bari, tenta di strangolare padrona di casa durante una rapina: preso 18enne

BARI – Scoperto dalla proprietaria di casa durante una rapina, avrebbe cercato di strangolarla con un lenzuolo ma vedendola perdere conoscenza avrebbe prima mollato la presa e sarebbe scappato non prima di farsi consegnare dei soldi. È quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un appartamento di Torre a Mare, quartiere a Sud di Bari.

Un 18enne incensurato, residente proprio a Torre a Mare, è stato quindi arrestato dalla polizia per la rapina. La vittima, sotto choc, ha avuto però la lucidità di chiamare le forze dell’ordine subito dopo il fatto. E così gli agenti delle Volanti, in poco tempo, sono riusciti a risalire al presunto responsabile, trovato non lontano dal luogo del fatto con addosso guanti, passamontagna e il denaro rubato. Il giovane si trova ora nel carcere di Bari.

