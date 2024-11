Tragedia nel materano: agricoltore muore sul lavoro

COLOBRARO – Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto nelle campagne di Colobraro (Matera), in contrada Finata, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre era alla guida di un trattore. L’agricoltore, intento ad arare i campi, ha perso il controllo del mezzo, si è ribaltato finendo in un dirupo profondo circa 20 metri: è morto sul colpo.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Colobraro, coordinati dal capitano Roberto Rampino, insieme al personale del 118 e ai Vigili del Fuoco, che hanno svolto le operazioni di recupero. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Pino Giordano, segretario provinciale Ugl Matera, ha espresso profondo rammarico per l’ennesimo incidente sul lavoro nel settore agricolo. “Il sangue versato in questo tragico incidente impone una riflessione seria sulla sicurezza in agricoltura. È indispensabile intensificare l’informazione e la prevenzione per tutelare la vita dei nostri lavoratori”.

“La sicurezza sul lavoro deve tornare al centro dell’attenzione delle istituzioni – ha aggiunto Giordano -, in particolar modo in agricoltura, dove il rischio è elevato e serve un’azione concreta per evitare queste ‘morti bianche’”.

L’Ugl Matera ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima, rinnovando l’impegno nella sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

