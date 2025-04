La replica di Michele Casino su sospensione da Forza Italia

“Quello che è accaduto a Matera nelle ultime settimane merita una riflessione che vada oltre gli schemi precostituiti”. Lo afferma il capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia, Michele Casino, dopo la sospensione dal partito avvenuta per mano della coordinatrice azzurra per la Basilicata, Maria Elisabetta Casellati (LEGGI). “L’ex segretario cittadino di Forza Italia Damiano Laterza, sin dal mese di Novembre, aveva proposto al centro destra di aprirsi al mondo civico e di ricorrere alle primarie quale strumento per la scelta del candidato Sindaco – afferma Casino – Da consigliere regionale avevo più volte rimarcato l’importanza di tale processo ai tavoli di coalizione, sostenendo sin dal principio l’indisponibilità ad accettare compromessi e giochi al ribasso per Matera. Ci era stato proposto un progetto politico poco chiaro, molto condizionato al posizionamento dei singoli e poco ancorato alle esigenze della città. Quello che è accaduto nelle ultime settimane è sotto gli occhi attenti della città che ha già dato una risposta chiara, partecipando in maniera convita alle primarie con una affluenza che è andata oltre le aspettative. Forza Italia, nella sua nomenclatura verticistica, in questo senso, ha deciso di seguire gli schemi politici tradizionali, non ascoltando invece l’esigenza di cambiamento che si respira in città. Matera vive un momento storico molto complesso reduce dalla peggiore amministrazione della propria storia, motivo per cui serve serietà ed impegno con la massima assunzione di responsabilità nell’esclusivo interesse della città. Ho scelto di mettere in discussione ogni sottile equilibrio interno ai partiti per assicurare alla città il miglior governo possibile in un momento delicato per la città. Se questa mia opinione non è stata ben accolta dai vertici del partito a cui ho sempre assicurato lealtà e consistenza politica sul territorio, ne prendo atto convinto che alla fine per ognuno di noi contino i fatti e le azioni concrete. Ho scelto di schierarmi dalla parte dei cittadini e di Matera, non contro qualcuno, esattamente come a Senise ha fatto il mio collega ed Assesore Cupparo che ha scelto di mettere insieme una coalizione con Basilicata Casa Comune”. “Continuerò a lavorare in consiglio regionale sulla base della fiducia affidatami dai lucani solo un anno fa, certo di dover rispondere esclusivamente ai cittadini ed a Matera, città che mi ha eletto insieme al contributo straordinario della sua provincia – conclude Casino – Lo farò seguendo la bandiera della verità, con la barra dritta e nell’esclusivo interesse dei Lucani”.

