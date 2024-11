Palo del Colle, incendio in capannone stoccaggio rifiuti: Vvff ancora al lavoro

PALO DEL COLLE – È ancora attivo l’incendio che dalle 2 della scorsa notte ha colpito la Ecogreen planet Srl, azienda che si occupa di rifiuti e che si trova nella zona industriale di Palo del Colle, in provincia di Bari.

Le operazioni sembrano essere particolarmente complesse e lunghe ed è possibile che dureranno ancora numerose ore. Al lavoro oltre venti mezzi e quaranta vigili ai quali si aggiungono un mezzo scavatore del Comando di Potenza un’autopompa dal Comando Bat e una autobotte dal Comando di Avellino.

La colonna di fumo era visibile da diversi chilometri anche dalla strada statale 96 che si trova a ridosso della ditta. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

La zona interessata dalle fiamme si è estesa per circa tremila metri quadrati. “Dalle misure speditive di Pm10 condotte a Palo del Colle e a Bitetto non si rilevano al momento criticità”, è stato il verdetto dell’Arpa Puglia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, a seguito dei primi campionamenti. L’ente spiega che nei due comuni del Barese “sono stati posizionati due campionatori ad alto flusso di aspirazione su filtro e che si continuerà a monitorare il meteo per individuare, in base al variare della direzione del vento, eventuali e differenti località da controllare”.

Una parte dell’impianto della Ecogreen planet era stata sottoposta a sequestro a causa di un altro rogo scoppiato il 7 giugno di quattro anni fa. Infatti, secondo quanto si apprende, nell’ultima ispezione Aia (Autorizzazione integrata ambientale) fatta nel dicembre scorso, parte dell’installazione risultava ancora posta sotto sequestro e, rispetto a quanto autorizzato, risultava attiva soltanto la linea 1 ovvero quella di “selezione, riduzione volumetrica e raffinazione per il trattamento di rifiuti ingombranti”.

