Tragedia a Locorotondo: ciclista muore durante la “Matta-Ciclostorica Pugliese”

Un tragico incidente si è verificato questo pomeriggio, attorno alle ore 17.30, durante la nona edizione de “La Matta-Ciclostorica Pugliese”, una pedalata su biciclette d’epoca facente parte del calendario del Giro d’Italia d’Epoca 2024.

Durante la manifestazione, in località Montetesse in territorio di Locorotondo, un 68enne di Monopoli, tra i partecipanti alla pedalata, ha perso il controllo della sua bicicletta andando a sbattere con la testa su un muretto a secco. Forse un guasto meccanico alla base dell’incidente, avvenuto in un tratto caratterizzato da forte pendenza.

L’impatto è stato violentissimo e il ciclista pare sia morto sul colpo, dopo aver perso molto sangue.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Locorotondo per i rilievi di rito.

La notizia della tragedia ha destato grande cordoglio tra gli organizzatori della Matta-Ciclostorica Pugliese. La manifestazione è stata immediatamente annullata.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author