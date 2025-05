Taranto, perde il controllo del mezzo: cisterna fuori strada

Finisce fuori strada una cisterna. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 9 maggio, poco dopo le 18.00 sulla Strada Statale 7, nei pressi dello svincolo per il Comune di Statte.

L’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa delle condizioni dell’asfalto, reso scivoloso dalla pioggia caduta in precedenza.

Il mezzo, che non trasportava liquidi nel momento in cui si è verificato il tutto, si sarebbe girato, terminando la sua corsa contro il guardrail. Non ci sono stati feriti, Illeso il conducente, ingenti i danni al mezzo pesante.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti Vigili del Fuoco , Carabinieri e Polizia Locale di Taranto. Presente anche l’ Anas .

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts