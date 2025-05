San Nicola, la Sacra Manna chiude le celebrazioni

BARI – Con il sacro rito del prelievo della manna si conclude la tre giorni di celebrazioni in onore del santo patrono di Bari, San Nicola, nel giorno della “festa dei baresi“. L’appuntamento, come di consueto, nella Basilica, preceduto dalla messa officiata dall’arcivescovo di Bari – Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano.

Il rito religioso del prelievo della Sacra Manna, ovvero l’acqua che si forma nella tomba del santo custodita nella cripta della basilica e che per i fedeli sgorga direttamente dalle ossa del vescovo di Myra, è uno dei momenti più sentiti dai fedeli. È il momento clou più atteso dai tantissimi che sono arrivati in basilica per l’ultima messa dedicata al santo patrono.

