Bari, infarto durante la festa di San Nicola: salvato dal 118

Un uomo di 71 anni è stato colpito da arresto cardiaco nella serata di giovedì 8 maggio mentre si trovava in piazza Ferrarese, a Bari, nel cuore dei festeggiamenti per San Nicola. Provvidenziale l’intervento del personale del 118, già presente sul posto per garantire l’assistenza sanitaria durante la manifestazione.

Privo di sensi, l’uomo è stato immediatamente soccorso e sottoposto a manovre di rianimazione e defibrillazione da una squadra di operatori sanitari. Poco dopo è intervenuta un’ambulanza del circuito dedicato agli eventi straordinari, con il supporto del team del coordinamento grandi eventi della centrale operativa 118, che ha raggiunto il paziente in pochi istanti.

Fondamentale il contributo di un medico anestesista rianimatore e di un’infermiera operatrice di centrale, che hanno provveduto all’intubazione e alla stabilizzazione del paziente, trasferito in stato di coma al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove è stato affidato alle cure del reparto di rianimazione.

“Un intervento come questo dimostra l’efficacia e la rapidità dell’azione salvavita, resa possibile dalla sinergia tra tutti gli operatori coinvolti, sotto il coordinamento della centrale operativa e del set eventi, oggi parte della stessa organizzazione sanitaria”, ha commentato Luigi Fruscio, direttore generale della Asl Bari.

A ringraziare tutti gli attori coinvolti anche Anna Maria Natola, direttrice della Centrale Operativa 118 Bari-Bat, che ha voluto esprimere “un grande plauso e un sentito ringraziamento ai volontari del Soccorso di Cellamare, al personale delle Radiocomunicazioni in Emergenza, alle Forze dell’Ordine e alla cittadinanza che ha mantenuto grande compostezza”.

