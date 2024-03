Tour politico in Puglia per Maria Elena Boschi

Venerdì 22 marzo, Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva e capogruppo alla Camera, sarà alle 10.30 a Brindisi, a Palazzo Nervegna, per un dibattito sull’oblio oncologico. Alle 15.30 a Foggia per l’assemblea “Donne a lavoro: equità nella prevenzione e nello screening”, mentre alle 16.30 interverrà a un’iniziativa di partito a San Severo (FG) dal titolo “Puglia, Europa”. Infine, alle 18.30, sarà a San Giovanni Rotondo (FG) per un convegno sull’oblio oncologico al chiostro del Comune. Sarà presente Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente di Italia Viva Puglia, candidato alle elezioni europee nel collegio meridionale, insieme agli amministratori e ai dirigenti territoriali del partito.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author