Torna il caldo africano: temperature in aumento su tutta Italia

L’anticiclone africano torna a dominare il clima italiano, portando temperature roventi e sole su tutto lo Stivale. Le previsioni indicano un aumento delle temperature che supereranno i 40 gradi. Già da oggi, lunedì 8 luglio, assisteremo all’avanzata dell’anticiclone africano che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa”.

Le correnti di aria calda porteranno tempo stabile, tanto sole, e un’impennata delle temperature, con il caldo che si farà sentire particolarmente da domani, martedì 9 luglio, e nei giorni successivi.

Le pianure del Nord, le regioni tirreniche e le due Isole maggiori saranno le zone più colpite. In città come Firenze e Roma si potranno raggiungere picchi di 37-38°C, mentre in Sicilia e Sardegna le temperature toccheranno i 40-43°C.

Nel resto del Sud, i termometri oscilleranno tra i 36 e i 38°C. Queste condizioni ci accompagneranno almeno fino a giovedì 11 luglio.

Dettaglio Previsioni

Lunedì 8 luglio:

– Nord: nubi sparse, occasionali rovesci sui monti.

– Centro: sole e caldo.

– Sud: soleggiato e caldo.

Martedì 9 luglio:

– Nord: poco nuvoloso.

– Centro: tutto sole.

– Sud: bel tempo, caldo.

Mercoledì 10 luglio

– Nord: qualche temporale sui confini alpini, sole e caldo altrove.

– Centro: poco nuvoloso.

– Sud: ampio soleggiamento.

Tendenza: Sole e caldo in aumento

Prepariamoci a giornate di grande caldo e cielo terso su tutto il Paese.

