‘Puglia candidata a Regione Europea dello Sport 2026’

“La Regione Puglia ha dato un impulso decisivo al movimento sportivo regionale, coinvolgendo in particolare le società sportive dedicate agli sport minori, ma con un’importante funzione sociale. Questo sforzo è alla base della candidatura della Puglia a Regione Europea dello Sport per il 2026, anno in cui Taranto ospiterà i Giochi del Mediterraneo”. Ad annunciarlo è stato Michele Emiliano, presidente della Regione, durante un evento tenutosi al padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, insieme a Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti.

Emiliano ha sottolineato l’importanza di creare una sinergia tra Governo, Regione e Comuni per restituire allo sport la sua funzione di mezzo di emancipazione e di rappresentazione delle capacità sportive degli italiani, promuovendo l’eguaglianza di diritti.

Negli ultimi nove anni, la Regione Puglia ha investito decine di milioni di euro per riqualificare oltre quattrocento impianti sportivi pubblici, privati sociali e no profit. “Abbiamo finanziato molti atleti, specialmente quelli provenienti da fasce deboli, e acquistato attrezzature sportive per disabili”, ha aggiunto Piemontese.

Alla presentazione del premio Eccellenze Regione Puglia 2023 e della candidatura a Regione Europea dello Sport 2026 hanno partecipato anche Vincenzo Lupattelli, presidente di Aces Italia, e Benny Pacifico, dirigente regionale Sport per Tutti. Durante l’evento, è stato mostrato un video e la bozza del logo per la candidatura. Sono stati inoltre premiati 127 atleti e associazioni sportive.

