Mercato settimanale Barletta, il punto del sindaco Cannito

BARLETTA – Il trasferimento del mercato settimanale di Barletta tiene ancora banco tra gli ambienti dell’amministrazione comunale. Dopo i confronti tra commercianti, residenti e assessori di competenza, anche il sindaco Cosimo Cannito fornisce gli aggiornamenti sulla questione: resta il rebus sulla collocazione degli stalli tra via Rossini e via Papa Giovanni XXIII, con le associazioni di categoria che chiedono di non separare gli stand alimentari da quelli delle merci varie.

Cannito chiede anche il supporto e le proposte dall’opposizione, sollecitando un interesse collettivo e ampio sulla questione del mercato. Attesa per i nuovi aggiornamenti che potrebbero emergere nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author