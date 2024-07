Volontari pugliesi Protezione Civile in Francia per incendi boschivi

Da lunedì scorso e fino al 15 luglio, cinque volontari della Protezione Civile regionale pugliese stanno operando ad Aix en Provence, vicino Marsiglia, nell’ambito di un importante progetto europeo per la lotta agli incendi boschivi.

I moduli italiani presenti in Francia sono stati integrati nel sistema di risposta locale, portando con sé circa 11 automezzi, una disponibilità immediata di circa 10mila litri d’acqua e attrezzature dedicate. Inoltre, sono coinvolti 32 operatori tra vigili del fuoco e volontari del corpo antincendio boschivi del Piemonte e della Puglia.

Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente della Protezione Civile della Puglia, ha comunicato la notizia con orgoglio. “Questa operazione rappresenta non solo una straordinaria opportunità di crescita per il volontariato pugliese, ma anche una dimostrazione del crescente peso internazionale della Protezione Civile pugliese, che ho l’onore di guidare come Presidente del Comitato regionale permanente,” ha dichiarato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author