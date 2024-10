Tipica Mediterranea, successo da replicare

Una rassegna presentata il 26 maggio 2023 e che in questo tempo ha prodotto una serie di eventi che hanno coniugato enogastronomia, educazione alimentare e folklore per una promozione del territorio come mai si era vista prima. Chiude in grande stile Tipica Mediterranea presso Alex Ristorante di Lecce dove l’organizzatrice Roberta Mazzotta ha dato appuntamento a tutti alla prossima edizione. Proprio i sindaci presenti hanno sottolineato quanto la rassegna Tipica Mediterranea sia stata uno degli eventi più rappresentativi per il nostro territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author