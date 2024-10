Al Liceo Banzi di Lecce un incontro sul benessere psicofisico dei ragazzi

Lecce – Appuntamento importante al Liceo Banzi di Lecce dove si è parlato di salute mentale ma non solo con gli studenti e un equipe di specialisti che assieme hanno affrontato un tema sempre più attuale tra i giovani d’oggi. Un tema che il liceo leccese affronta con la massima attenzione, così come ci racconta la dirigente scolastica Antonella Manca. Un ritorno al futuro per una scuola che, accanto alle famiglie, educa gli uomini e le donne di domani ponendo al centro problemi e temi quanto mai attuali.

