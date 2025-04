Nardò: Ferrari si ribalta durante test, ferito collaudatore

Paura nella mattinata di sabato 12 aprile sulla pista della Nardò Technical Center: un pilota 39enne originario di Foggia e residente a Modena è rimasto lievemente ferito durante il collaudo di una Ferrari. L’auto, impegnata in un test ad alta velocità, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

L’uomo ha riportato contusioni ed è stato trasportato in codice arancione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato medicato con una prognosi di pochi giorni. L’incidente ha riportato alla memoria la tragedia del 21 febbraio 2024, quando sulla stessa pista perse la vita il collaudatore di moto Mattia Ottaviano, 36 anni.

La Nardò Technical Center, di proprietà di Porsche Engineering, è una delle strutture più avanzate in Europa per test su auto e moto ad alte prestazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author