Lecce, i commercianti di zona: “A Santa Rosa si vive in armonia”

Lecce – Un quartiere finito nel mirino della cronaca nera cittadina dopo l’episodio dell’attentato a colpi d’arma fuoco ad un bar della zona. Un episodio che però rimane isolato dopo anni di assoluta tranquillità, in un quartiere, Santa Rosa che come ci raccontano gli stessi commercianti, risulta essere vissuto in totale armonia. Un episodio, come sottolineato davanti alle nostre telecamere, isolato che purtroppo come tale, sarebbe potuto accadere in qualsiasi altra zona della città.

