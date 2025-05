Cane maltrattato, già possibile adozione

Adesso c’è l’esposto in procura e l’amarezza per la città che a presentare denuncia sia stato un turista arrivato nel Salento da Milano. “Maltrattamento di animali d’affezione”, il reato da codice penale contestato. Il cane usato dal clochard nel centro storico di Lecce è stato più volte picchiato davanti ai passanti e viene tenuto in mobile per ore come fenomeno da baraccone nel tentativo di impietosire chiunque passi di là per farsi lasciare pochi spicci. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono finite anche su testate nazionali. Eppure sembra che non ci siano i presupposti per un sequestro. La legge sul punto sembra non essere chiara. Ora c’è chi si mobilita per cambiare le norme e chi, come alcune associazioni animaliste del luogo, hanno già trovato volontari pronti ad adottare il povero cucciolo

