Pestaggio alla stazione di Galatina, Daspo urbano per quattro minori

Per l’aggressione di un ragazzo tunisino di 17 anni, avvenuta la sera del 16 aprile scorso presso la stazione ferroviaria



Quattro daspo urbani della durata di un anno sono stati emessi dal Questore di Lecce nei confronti di altrettanti adolescenti coinvolti nell’aggressione di un ragazzo tunisino di 17 anni, avvenuta la sera del 16 aprile scorso presso la stazione ferroviaria di Galatina.

Il divieto di accesso e sosta riguarda alcune aree del territorio comunale, con particolare riferimento alla zona dello scalo ferroviario, dove si è verificato il violento episodio. I destinatari del provvedimento hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Il pestaggio, compiuto da un gruppo di sei ragazzi, è stato anche ripreso con un cellulare da una ragazza presente sul posto. Il filmato è stato successivamente diffuso sui social. Le autorità hanno identificato tutti i partecipanti, compresa la giovane autrice della registrazione.

Per due dei sei coinvolti non è stato possibile adottare lo stesso provvedimento, in quanto non hanno ancora compiuto i 14 anni, limite minimo per l’applicazione del Daspo urbano.

