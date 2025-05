Sandro Maiorella confermato presidente dell’Ussi Basilicata

Al termine delle elezioni per il rinnovo delle cariche del gruppo “Augusto Viggiani” dell’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) Basilicata, Sandro Maiorella è stato confermato presidente.

Al voto ha partecipato circa l’80 per cento degli aventi diritto.

E’ stato rinnovato “anche il Consiglio direttivo dell’Ussi lucano che vede – è sottolineato in una nota – un notevole aumento della presenza femminile.

Nella categoria professionali sono stati eletti i giornalisti Giovanna Laguardia (una conferma rispetto al passato direttivo), Mariapaola Vergallito, Eugenio Montesano e Alessandro Salveti. Tra i collaboratori entrano nel direttivo Antonella Sabia e Rocco Picciano, oltre al confermato Antonio Mutasci. Eletti anche i revisori dei conti: per categoria professionali Antonio Massaro e Alfonso Pecoraro, per i collaboratori Angelo La Capra”.

“E’ per me motivo d’orgoglio – ha detto Maiorella – avere la fiducia dei colleghi che hanno voluto e sostenuto la mia riconferma. Evidentemente il lavoro fatto in questi quattro anni è stato apprezzato e questo ci spinge a proseguire su questa strada. Come abbiamo fatto in passato, saremo sempre al fianco dei colleghi per permettere a tutti di svolgere nel migliore dei modi il proprio lavoro supportandoli quotidianamente e sostenendoli in ogni occasione”. Per la settimana prossima “è fissata la prima riunione del Direttivo durante la quale verranno decise le varie cariche interne. Il presidente ed il Consiglio direttivo resteranno in carica per quattro anni”.

