Barletta, allenatore e finto talent scout arrestato per abusi su minori

Un uomo di 48 anni di Barletta è stato arrestato e portato in carcere su ordine del Tribunale di Trani, accusato di violenze sessuali, anche su minorenni, ed estorsione. Le indagini, avviate dopo la denuncia di una vittima a Milano, hanno rivelato abusi compiuti prima come allenatore di pallavolo e successivamente sotto le false spoglie di un talent scout per modelle, approfittando di giovani con la scusa di massaggi sportivi o provini fotografici. Grazie a intercettazioni, testimonianze e sequestri, gli inquirenti hanno raccolto prove che hanno portato all’emissione della custodia cautelare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author