Barletta, Romano: “Prossimo anno grande occasione, in tanti interessati al club”

BARLETTA – Per chiudere la stagione in Eccellenza manca ancora la partita che può valere il Triplete, ma il Barletta guarda già alla programmazione per la Serie D 25/26 e i biancorossi ricoprono ovviamente il ruolo di osservati speciali seppur da neopromossi. La spinta del pubblico, con 3000 spettatori già certi di assistere alla finale di Teramo, è soltanto una delle componenti che rende ottimista sul futuro il presidente Romano, consapevole di un’occasione importante. Un futuro che passa anche dai rapporti con il tessuto imprenditoriale cittadino e non. La struttura organizzativa potrebbe passare anche da eventuali forze fresche nel Barletta.

