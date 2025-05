Taranto, si innervosisce e spacca il vetro del bus

Ennesimo episodio di inciviltà ai danni dei bus cittadini a Taranto. Intorno alle 11.30 di oggi, un uomo a bordo del bus della linea 8 dopo aver inveito contro il conducente, è sceso e ha spaccato con una stampella il vetro della porta anteriore. È accaduto in via Minniti, angolo via Japigia. Sono intervenuti sul posto i carabinieri.

