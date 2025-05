Lecce festeggia il Giro d’Italia con il Pasticciotto Day

Dolci, ciclismo e solidarietà il 13 maggio nel capoluogo salentino

Martedì 13 maggio, Lecce vivrà una giornata all’insegna della dolcezza e della passione sportiva. In occasione dell’arrivo della quarta tappa del 108° Giro d’Italia (Alberobello-Lecce), la città ospiterà anche l’edizione 2025 del Pasticciotto Day, che per la prima volta si svolgerà in maggio anziché a giugno, per unire l’evento ciclistico più amato d’Italia alla promozione di uno dei simboli della tradizione gastronomica salentina.

Il Pasticciotto Day, giunto alla sesta edizione, sarà celebrato in contemporanea in numerose pasticcerie d’Italia e all’estero, che offriranno il classico dolce di pasta frolla e crema a 90 centesimi, dalle prime ore del mattino fino alle 18.00. Le attività interessate possono ancora aderire all’iniziativa, promossa da Agenzia Eventi con il coordinamento di Carmine Notaro, compilando l’apposito modulo entro il 9 maggio.

Cuore dell’evento sarà l’Expo Pasticciotto Day in programma dalle 18.00 alle 23.00 in Galleria Mazzini. Qui i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce daranno vita a un laboratorio a cielo aperto, sfornando pasticciotti caldi in tempo reale e venduti a 1,50 euro ciascuno. Una parte del ricavato sarà destinata alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), sezione provinciale di Lecce. Accanto alla degustazione, sarà possibile scoprire altri dolci tipici salentini attraverso un percorso espositivo e sensoriale.

Tra le iniziative collaterali, torna anche il Pasticciotto Photo Contest-edizione “in rosa”, che premia le immagini più creative dedicate al dolce salentino. Le venti fotografie selezionate dalla giuria saranno esposte il 12 e 13 maggio in Galleria Mazzini, dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione. È possibile votare sui canali social fino alle ore 9.00 dell’8 maggio per assegnare il Premio Speciale Social.

Lanciato per la prima volta nel 2020 con l’obiettivo di promuovere le attività locali dopo il difficile periodo della pandemia, il Pasticciotto Day è oggi un appuntamento consolidato. È promosso da Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria e pasticceria, insieme a Confcommercio Imprese Lecce, Associazione Pasticceri Salentini, Fipe, Fiepet, Federalberghi, e con il sostegno di Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Regione Puglia, Camera di Commercio di Lecce, Gal Terra d’Arneo, Gal Valle della Cupa e Gal Capo di Leuca.

“Un territorio lo si conosce mangiandolo, diceva Italo Calvino, e noi, in occasione del Giro, vogliamo offrire ai visitatori un assaggio della nostra storia”, ricorda Carmine Notaro.

Tutti i dettagli, il regolamento del photo contest e l’elenco delle pasticcerie aderenti sono disponibili sul sito ufficiale www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2025 e sui canali social dedicati all’iniziativa.

