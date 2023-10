Terribile carambola tra auto sulla Taranto-San Giorgio Jonico nella mattinata di giovedì 5 ottobre, intorno alle 8.30. Almeno quattro i veicoli coinvolti: un Fiat 126, un’Audi, una Toyota Yaris e un mezzo commerciale. Al momento non si registrano feriti gravi, anche se per estrarre le donna alla guida della Fiat 126 è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto. La conducente è vigile, ma è stata trasportata all’ospedale SS Annunziata per accertamenti. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della compagnia di San Giorgio Jonico che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente. Ovviamente, traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia.

