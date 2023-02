BARI – Promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici o privati attraverso la creazione di una rete internazionale tra Puglia, Albania e Montenegro a partire dal trattamento in telemedicina di infarti, malattie neurodegenerative e croniche. II Policlinico di Bari è capofila del progetto Phase che mira a sviluppare il settore dell’eHealth attraverso strumenti e procedure tecnologiche innovative, applicate in Italia, Albania e Montenegro. Questo non solo migliorando i servizi sanitari, pubblici e privati, ma promuovendo anche l’innovazione delle imprese che operano nell’ambito delle tecnologie digitali e dei servizi sanitari. Le attività di Phase si concentrano sul trattamento efficace di infarti, malattie neurodegenerative e croniche, avendo come obiettivi principali quelli di: creare un ecosistema di politiche, standard, pratiche e strumenti; responsabilizzare i pazienti e i caregiver dell’area; incentivare la creazione e lo sviluppo de settore eHealth; promuovere la cooperazione

