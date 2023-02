BARI – Stava lavorando in un garage interrato di via Giulio petroni, all’altezza dell’hotel Excelsior di Bari, quando per cause ancora da accertare, una bombola sarebbe esplosa facendo in modo che una valvola lo colpisse in faccia. L’impatto è stato talmente violento da causargli la caduta dalla scala sulla quale stava lavorando e di conseguenza la morte. Ancora un incidente sul lavoro in Puglia, il primo in questo 2023, nel capoluogo pugliese. Un operaio, classe 1944, pare fosse insieme alla presunta proprietaria del box quando è accaduto l’incidente. Il boato è stato sentito anche ai piani alti della palazzina che sovrasta il garage. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della scientifica della questura del capoluogo e polizia locale oltre ai vigili del fuoco che hanno messo subito in sicurezza la zona.

All’esterno del box privato, i reperti che serviranno agli inquirenti a far luce a quanto accaduto. Repertato anche il quadro elettrico del box. La donna sarebbe stata già ascoltata dagli investigatori che adesso devo cercare di ricostruire l’accaduto. Ma soprattutto ora si punterà a capire se le condizioni di sicurezza sul lavoro erano state rispettate durante l’attività. Come mai l’utilizzo della bombola? Era conforme alle normative o ora danneggiata? Su questo indagano gli agenti della questura del capoluogo. Intanto i sindacati invocano ancora una volta più attenzione sui luoghi di lavoro. Nel 2022 sono stati 51 i morti di cui dieci nell’area metropolitana del capoluogo.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp