Taranto, Zigoni: “Stiamo ricevendo molti torti arbitrali”

La sua doppietta ha aperto e chiuso l’anticipo di Serie C tra Taranto e Sorrento. Tuttavia, le reti di Gianmarco Zigoni hanno consentito agli ionici di strappare solo un pareggio contro i campani. Queste le dichiarazioni dell’attaccante nel post partita: “Sono deluso per il risultato e per l’espulsione ma sono contento per la doppietta. Siamo partiti bene ma non siamo riusciti a difendere il risultato. Ogni tanto abbiamo dei blackout che ci fanno subìre le altre squadre. Gli arbitraggi, poi, non sono a nostro favore, stiamo ricevendo dei torti arbitrali già da qualche partita. Nel primo tempo siamo stati tutti ammoniti, la mia espulsione è scandalosa e manca un rigore nei nostri confronti. Chiediamo più rispetto, così si fa più fatica. La mia condizione migliora partita dopo partita. All’inizio ho un po’ pagato l’assenza della preparazione ma in area di rigore cerco di sfruttare le mie caratteristiche. I gol non derivano da azioni provate in allenamento ma Mastromonaco ha la capacità di crossare così. Spero che mi fornisca altri assist. I tifosi ci incitano sempre, ce la stiamo mettendo tutta ma purtroppo i risultati non stanno arrivando. Siamo ancora all’inizio, non possiamo mollare e una vittoria può risollevarci il morale”.

