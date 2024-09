Sorrento, Barilari: “Pari giusto, complimenti al Taranto”

Dopo aver recuperato l’iniziale svantaggio, il Sorrento si deve accontentare di un punto contro il Taranto: “Ho il massimo rispetto nei confronti della piazza ionica”, ha dichiarato il tecnico dei campani Enrico Barilari: “Avremmo dovuto fare meglio e penso che il risultato sia giusto. Abbiamo delle carenze sui cross dagli esterni e anche oggi abbiamo preso gol così. Ci stiamo lavorando ma ancora non siamo riusciti a risolvere questo difetto. Abbiamo creato qualcosa in più ma era pronosticabile. Il metro arbitrale è stato molto severo, ho tolto Musso perché mi aspettavo un secondo cartellino nei suoi confronti. Siamo stati un po’ ingenui, abbiamo subìto il pareggio nel momento in cui eravamo in controllo. Devo fare i complimenti anche al Taranto, sono riusciti a resistere al calo che solitamente hanno nel secondo tempo e noi non siamo riusciti ad approfittarne. Bolsius è un giocatore da categorie superiori ma deve migliorare, giocando anche quando la partita si sporca. Vogliamo ottenere la salvezza al più presto, prima di tornare a giocare in casa. Il Taranto? L’ho già incontrato con la Fermana, quando era dato per spacciato prima di diventare la mina vagante. Credo che il Taranto possa giocarsela”.

