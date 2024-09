Sorrento, Bolsius: “Gara nervosa non per colpa dei giocatori”

Il suo gol avrebbe potuto regalare i tre punti al Sorrento. Il Taranto, invece, ha reagito al gol di Don Bolsius e ha ottenuto un pareggio importante contro la formazione campana. Questa l’analisi del fantasista olandese: “Ci è mancata più concentrazione, potevamo fare di più. Abbiamo preso gol subito dopo il nostro vantaggio e in quella circostanza ci è mancata un po’ di attenzione. Sono un po’ deluso ma faccio i complimenti ai miei compagni per la buona gara disputata. Le ammonizioni? È stata una gara un po’ particolare ma non per colpa dei giocatori”.

