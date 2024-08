Taranto, violentissimo nubifragio sulla costa occidentale (foto+video)

Un violentissimo nubifragio si è abbattuto sulla costa occidentale tarantina nel pomeriggio di domenica 4 agosto, in particolare nella zona tra Ginosa e Castellaneta. Le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi e anche pali della luce, arrecando notevoli danni e disagi. Diversi gli allagamenti.

A Ginosa è addirittura stata divelta la recinzione di una villa, come si vede dalle immagini che pubblichiamo qui in basso. Non si registrano feriti, ma tanta paura tra residenti e turisti. Di seguito, un video relativo a Ginosa. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

