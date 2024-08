Brindisi, si spezza albero di pino: “Tragedia sfiorata”

BRINDISI – Tragedia sfiorata in piazza Sapri a Brindisi dove, nel pomeriggio di domenica, un albero di pino è caduto al suolo. Per fortuna, nessuno passava da lì al momento del crollo. Un’auto parcheggiata è stata danneggiata. Il Partito Democratico, con un post, ha sollecitato l’amministrazione comunale ad intervenire.

Si pezza albero di pino, “Tragedia sfiorata”

“Poco fa – si legge sul profilo Facebook dei Dem brindisini – si è sfiorata la tragedia nei pressi di Piazza Sapri, all’incrocio con via Solferino a #Brindisi. Un grosso albero di pino, a causa del proprio peso, si è spezzato ed ha invaso la strada. Solo per una fortuita coincidenza non sono stati coinvolti passanti ma un’autovettura parcheggiata è stata danneggiata. Più volte i residenti hanno sollecitato un intervento al Comune di Brindisi ma con scarsi risultati. Piazza Sapri tutte le sere è frequentata da tantissimi cittadini alla ricerca di refrigerio, tra cui numerosi bambini. Non si perda più tempo e si proceda immediatamente alla valutazione della sicurezza degli alberi che insistono nella piazza. Abbiamo chiesto l’intervento del neo assessore ai lavori pubblici, Cosimo Elmo, che si è reso immediatamente disponibile per valutare ogni azione necessaria alla #sicurezza e all’#incolumità dei cittadini e a sollecitare i suoi uffici per un urgente sopralluogo a piazza Sapri”

