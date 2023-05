Taranto: Giove, ‘Con Capuano continuità al percorso tecnico’

Ezio Capuano il prolungamento del contratto con il Taranto per le prossime tre stagioni sportive. “Bisognava solamente limare qualche dettaglio, ma non avevamo dubbi che avremmo proseguito insieme – dichiara il presidente Massimo Giove -. Con Capuano vogliamo dare continuità al percorso tecnico e, nello stesso tempo, ripartire affidando a lui la preparazione dalla prossima stagione sportiva. Grazie al mister per quello ha fatto per il Taranto nello scorso campionato e un grosso in bocca al lupo per il lavoro che lo attende sempre con il massimo sostegno da parte della proprietà“.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp