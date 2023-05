Bari: A Genova torna Maiello, out Folorunsho e altri 4

Per la sfida in programma venerdì sera a Marassi con il Genoa, ultima di campionato prima dei playoff, Michele Mignani ritrova Maiello, ma dovrà fare a meno di ben cinque giocatori: oltre allo squalificato Maita, non ci saranno per infortunio Ceter, Pucino (campionato finito), Folorunsho e il lungodegente Galano.

