SanPArt, al San Paolo di Bari undici artisti per undici murales

BARI – Undici artisti, provenienti da tutto il mondo, per undici murales per colorare le mura dei palazzoni del quartiere San paolo di Bari. Prende il via “SanPArt”, il progetto di riqualificazione artistica che prevede la realizzazione di undici murales nel rione a nord del capoluogo. La proposta progettuale, vincitrice dell’avviso pubblico “Arte Urbana” indetto dal Comune di Bari, è promossa da Doc Creativity. Si inizia con lo street artist torinese Vesod, apprezzato a livello internazionale per lo stile surrealista e già pronto sul cestello della gru. Il soggetto prescelto è il rosone della Basilica di San Sabino, protagonista del gioco di luci nel giorno del solstizio d’estate. In tutto, undici i murales, i cui lavori verranno accompagnati da laboratori creativi che vedranno il coinvolgimento dei residenti, al fine di riqualificare il tessuto urbano e sociale e di promuovere la conoscenza del quartiere San Paolo

