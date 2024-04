Bari, un lungo corteo rosso per celebrare la Resistenza

BARI – Hanno invaso le strade del centro del capoluogo intonando bella ciao e i canti della resistenza partigiana gli iscritti al coordinamento antifascista della città di Bari e Provincia. Dall’Anpi Bari alla Cgil passando per Libera, Zona franka e Unione degli studenti, oltre 300 persone hanno manifestato con un lungo corteo partito da piazza Umberto per finire in piazza del Ferrarese, celebrando i valori della Liberazione e del 25 Aprile, bandiere rosse e fazzoletti al collo. La giornata dedicata al 25 Aprile si è aperta con una lezione del professore e filologo, Luciano Canfora

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author