Matera, arrestato 34enne per traffico di esseri umani

La Polizia di Matera, in un’operazione congiunta con le autorità slovene, ha arrestato nella notte del 26 aprile un 34enne residente a Montescaglioso, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Potenza, su richiesta del Tribunale distrettuale di Capodistria.

L’arresto è il risultato di una stretta collaborazione internazionale che ha permesso di scoprire il coinvolgimento del 34enne, nel 2018, in un’organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani. L’uomo avrebbe ricevuto ingenti somme di denaro per facilitare l’ingresso illegale in Slovenia di 11 individui pakistani, senza autorizzazione. Le autorità slovene accusano inoltre l’arrestato di aver trasportato i migranti in condizioni pericolose, violando le leggi sul traffico di confine.

Per evitare la fuga, l’indagato è stato incarcerato a Matera in attesa dell’estradizione in Slovenia, dove dovrà rispondere delle accuse a lui mosse. Questo arresto testimonia l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato e il traffico di esseri umani.

