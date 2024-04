Bari, ambiente e clima per una olivicoltura sostenibile

BARI – Le opportunità e le problematiche legate agli Ecoschemi della Politica agricola comune, ovvero gli strumenti a favore degli agricoltori che scelgono di assumere impegni aggiuntivi alla condizionalità indirizzate alla sostenibilità ambientale e climatica. Sono questi i temi al centro dell’appuntamento organizzato da Assoproli Bari che ha messo a confronto istituzioni e operatori del settore in un territorio come quello pugliese, in cui la produzione quest’anno ha superato il 60 per cento di quella nazionale. Obiettivo del convegno è quello di mettere in atto delle politiche attive che guardino anche alla salvaguardia dell’ambiente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author