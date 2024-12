Taranto, stop lavori stradali per il Natale: pausa fino all’Epifania

Per agevolare la mobilità e migliorare l’esperienza di cittadini e visitatori durante il periodo natalizio, l’Amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di scavo su buona parte del territorio cittadino.

La disposizione, firmata dalla Direzione Lavori Pubblici-Infrastrutture, interessa le società autorizzate a effettuare interventi di manomissione del suolo pubblico per la manutenzione delle proprie reti. La sospensione sarà valida dal 18 dicembre al 6 gennaio 2025 e riguarderà aree centrali come la città vecchia, il Borgo (fino a via Leonida), via Cesare Battisti, viale Liguria, viale Europa e corso Vittorio Emanuele II a Talsano.

Secondo il regolamento comunale, le ditte coinvolte dovranno garantire il ripristino temporaneo o definitivo delle strade già interessate dai lavori. Tuttavia, l’interruzione non si applica agli interventi stradali del Comune né a quelli necessari per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o continuità di un servizio essenziale.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci, ha sottolineato l’importanza di minimizzare disagi e favorire un traffico scorrevole per rendere Taranto più accogliente durante le festività natalizie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author