Taranto, “Sono tutte bucce”. Il grido di dolore dei mitilicoltori

TARANTO – La crisi dei mitilicoltori tarantini è sempre più grave. La moria del seme per le alte temperature dell’acqua è una realtà. Siamo stati in barca per una mattinata per testimoniare quanto sta avvenendo: il rischio è che chi lavora nel settore possa poi arrendersi.



IMMAGINI DI FRANCESCO MANFUSO

