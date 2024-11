Taranto, Sanitaservice: UGL Salute ‘Criticità nella gestione del personale’

Taranto – A sei mesi dall’insediamento di Giuseppe Pulito come amministratore di Sanitaservice, la situazione gestionale del personale non sembra migliorare. Lo denuncia Errica Telmo, segretario UGL Salute Taranto, evidenziando come i lavoratori siano sottoposti a continue pressioni e, in alcuni casi, ad atteggiamenti che superano i limiti del confronto civile, specialmente nelle strutture ospedaliere del versante occidentale.

“Assistiamo a una disparità di trattamento tra i dipendenti su straordinari e postazioni di lavoro – dichiara Telmo – che generano stress e costringono a una mobilità forzata tra i reparti. Chiediamo la presenza di chi ha ruoli di controllo per verificare e limitare i rischi all’interno delle strutture”.

La sindacalista critica anche la scarsa attenzione dell’amministratore Pulito verso le denunce presentate, segnalando il fallimento delle politiche per il benessere lavorativo: promesse come buoni pasto, vestiario adeguato e passaggi di categoria sono rimaste disattese.

“Dove è la Regione Puglia di fronte a questa crisi sanitaria territoriale? Non si può restare indifferenti: è necessario garantire condizioni di lavoro dignitose agli operatori e un servizio di qualità ai cittadini”, conclude Telmo, chiedendo un intervento immediato delle istituzioni per evitare un peggioramento della situazione.

