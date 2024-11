Grottaglie, GdM: al via bando per i lavori di ristrutturazione del Palasport Campitelli

Il Comune di Grottaglie ha ufficialmente avviato la gara d’appalto per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palasport Campitelli, in vista della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto nel 2026.

L’intervento, dal valore complessivo di 3.690.000 euro, mira a trasformare l’impianto in una struttura moderna e funzionale, adeguata alle esigenze tecniche e logistiche di un evento sportivo internazionale. Tra le opere principali previste ci sono il rinnovamento dei prospetti esterni, l’adeguamento degli impianti termici ed elettrici e il miglioramento delle soluzioni architettoniche sia interne che esterne.

Un elemento centrale del progetto è la costruzione di una copertura per l’area esterna, di circa 850 metri quadrati, destinata alle fasi di riscaldamento degli atleti. Questa nuova struttura garantirà spazi idonei e protetti per la preparazione degli sportivi, migliorando l’esperienza sia per i partecipanti che per gli organizzatori.

La gestione della gara d’appalto è affidata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montedoro, con aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le imprese interessate dovranno presentare le proprie offerte entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2024. Una volta assegnati i lavori, questi dovranno essere completati entro 500 giorni dall’avvio del cantiere, rispettando così le tempistiche necessarie per ospitare l’evento.

Il Sindaco di Grottaglie ha commentato con entusiasmo l’iniziativa: “Questo intervento non solo prepara la nostra città a un appuntamento di rilievo internazionale, ma rappresenta un’opportunità di sviluppo per il territorio, migliorando le infrastrutture sportive e favorendo la partecipazione della comunità.”

Con questa operazione, Grottaglie conferma il proprio impegno nella promozione dello sport e nella valorizzazione delle infrastrutture pubbliche, consolidando il suo ruolo in un evento che porterà prestigio e crescita al territorio.

