SS172: riaperto il doppio senso di marcia sull’Orimini

Anas ha finalmente aperto al traffico la SS172 “Dei Trulli” nel tratto di strada in località Orimini, tra Martina Franca e Taranto. Gli interventi, per un valore complessivo di 36 milioni di euro, hanno riguardato la realizzazione della quarta corsia, per una lunghezza di circa 4,5 km e l’installazione di uno spartitraffico centrale.

La quarta corsia realizzata con opere di sbancamento e il risanamento della sovrastruttura stradale, ha consentito l’adeguamento del tratto ad una larghezza complessiva di 20.30 metri, migliorandone la sicurezza e i livelli di servizio , in un contesto caratterizzato oggi da un continuo aumento del transito circolante dovuto in parte alla sempre maggiore attrazione turistica che esercitano i comuni della Valle d’Itria e agli spostamenti di natura lavorativa che hanno origine dall’area Sud Barese in direzione del polo industriale di Taranto e verso la SS16 “Adriatica”.

