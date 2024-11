Crispiano: approvato il primo Bilancio di Genere

Un traguardo storico per il Comune di Crispiano. Con la Delibera n. 184 del 10 ottobre 2024, la Giunta comunale ha approvato il primo Bilancio di Genere.

Si tratta di un documento innovativo che analizza in modo approfondito le politiche pubbliche comunali sotto la lente dell’equità di genere. Obiettivo: garantire che le decisioni politiche e gli investimenti economici tengano conto delle diverse esigenze e opportunità di donne e uomini.

La presentazione ufficiale del Bilancio di Genere – coordinata dall’assessore ai Servizi Sociali, Anna Sgobbio – è avvenuta lunedì 25 novembre nella sala consiliare. La scelta di questa data non è stata casuale: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rappresenta un’occasione importante per ribadire l’impegno dell’Amministrazione comunale di Crispiano nella lotta a ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

I lavori sono stati aperti dal saluto istituzionale del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo e della presidente della Commissione Pari Opportunità, Anna Lisa Montanaro, seguiti dagli interventi della coordinatrice del Centro Antiviolenza Paola Cellamare; dalla Consigliera provinciale di Parità, Sabrina Pontrelli; e dal Direttore tecnico della Rete dei Comuni sostenibili, Maurizio Gazzarri.

La realizzazione del Bilancio di Genere è stata possibile grazie anche alla preziosa collaborazione con Leganet, società dell’ALI (Autonomie Locali Italiane), su iniziativa dell’assessorato ai Servizi Sociali.

«Questo documento rappresenta un passo fondamentale affinché le donne e gli uomini abbiano le stesse opportunità», ha detto l’assessore ai Servizi Sociali, Anna Sgobbio. «Con l’approvazione del Bilancio di Genere, il Comune di Crispiano si impegna a mettere in atto una serie di azioni concrete. Investiremo in servizi per la conciliazione vita-lavoro, supporteremo le donne vittime di violenza, promuoveremo la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale. Vogliamo che ogni donna e ogni uomo a Crispiano si senta valorizzato e possa esprimere al meglio le proprie potenzialità».

«Il Bilancio di Genere è uno strumento fondamentale per costruire una comunità più equa e inclusiva», dichiara il sindaco, Luca Lopomo. «Con questo documento, vogliamo dare un segnale chiaro: a Crispiano, l’uguaglianza di genere è una priorità».

