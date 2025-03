8 Marzo, la forza delle donne per il cambiamento della società

“La donna non è né superiore né inferiore, è quel che è”. Partendo da questa frase di Anna Kuliscioff, Lina Arpaia, referente Pari Opportunità e politiche di genere di Auser Puglia, ribadisce l’importanza dell’8 marzo come momento di riflessione e impegno per la parità di genere.

Se nel tempo le battaglie delle donne hanno portato a conquiste importanti, la strada verso una parità reale è ancora lunga. La società resta intrisa di cultura patriarcale e sessista, con discriminazioni nel mondo del lavoro, squilibri nei carichi di cura familiare e una persistente violenza di genere.

“L’8 marzo non deve essere solo una celebrazione, ma un’occasione per rafforzare la consapevolezza e la lotta quotidiana per la libertà e l’uguaglianza” – afferma Arpaia. Le donne devono continuare a unirsi, coinvolgere le nuove generazioni e tutta la società, perché il vero cambiamento passa attraverso la solidarietà e la condivisione delle battaglie.

L’obiettivo è che l’8 marzo non sia solo una ricorrenza, ma un impegno quotidiano per tutte e tutti, affinché la parità diventi una realtà concreta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author