Taranto, vertenza Hiab: “Accordo con azienda, ora nuovi investitori”

Definito l’accordo con Hiab Italia per gestire la chiusura dello stabilimento di Statte. La decisione è arrivata al termine dell’incontro del 5 marzo, con la partecipazione dei ministeri del Lavoro e delle Imprese, delle parti sindacali e dell’azienda.

Tra i punti chiave dell’intesa, la ricerca di nuovi investitori per garantire la continuità produttiva del sito, affidata alla società Vertus, che ha già ricevuto due manifestazioni di interesse. “È prioritario trovare soggetti interessati per non disperdere le competenze dei lavoratori” ha dichiarato Patrizio Di Pietro, segretario provinciale Fiom.

Dal 12 marzo partirà la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, con integrazione economica per mantenere il livello di retribuzione. Prevista anche la possibilità di trasferimento volontario per 25 lavoratori nello stabilimento di Minerbio (BO), con un incentivo di 10mila euro e alloggio pagato per tre mesi.

Per chi sceglierà l’esodo volontario, è previsto un incentivo pari a 10 mensilità, più un ulteriore bonus di 800 euro. Il piano sarà monitorato con verifiche periodiche per valutare l’attuazione delle misure concordate.

