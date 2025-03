Tennis, Bari ospita la quarta edizione del WTA 125

Bari si conferma protagonista del circuito internazionale WTA 125 con la quarta edizione dell’Open delle Puglie, in programma dal 2 all’8 giugno 2025 sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di via Martinez.

L’evento sarà presentato ufficialmente sabato 8 marzo alle ore 11, in occasione della Giornata internazionale della donna, con una conferenza stampa alla quale parteciperanno istituzioni locali, rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e sponsor.

Tra i presenti, Vito Leccese, sindaco di Bari, Serena Triggiani, assessora regionale, Pietro Petruzzelli, assessore comunale allo sport, e i dirigenti Isidoro Alvisi, Donato Calabrese e Francesco Mantegazza per la FITP. Per il Circolo Tennis Bari, interverrà la presidentessa Nicoletta Virgintino, mentre sul fronte sociale sarà confermata la collaborazione con Giraffa Onlus.

Il torneo, diretto da Enzo Ormas e organizzato dall’associazione Ad Sport, porterà nel capoluogo pugliese le migliori tenniste del mondo, consolidando il ruolo di Bari nel panorama del tennis internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author